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Три болници не видели бебе: Жена роди след аборт

29 юли 2026, 13:29 часа 963 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Три болници не видели бебе: Жена роди след аборт

35-годишната жителка на Ростов, Русия, Валентина Пархоменко подготвя касационна жалба до съда в Краснодар. Тя иска 3 милиона рубли обезщетение, тъй като съдилищата от първа и втора инстанция са отсъдили болниците да ѝ платят съответно само 240 000 и 470 000 рубли. Причината за иска е, че лекарите в три болници в Ростов не са успели да открият развиваща се бременност.

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Историята

През пролетта на 2023 г. Валентина се свързва с „Юг-МедТранс“ поради закъсняла менструация. Работещ лекар в болницата направил ултразвук и диагностицира неразвиваща се бременност. В АГ клиниката в Поликлиника № 1 диагнозата е потвърдена и е издадено направление за аборт в Спешна болница №2. Според жената, по време на операцията дори е извършена хистероскопия (поставяне на камера в маточната кухина – Donnews.ru) и лекарите са потвърдили, че абортът е бил успешен.

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Седмица по-късно състоянието на жената се е влошило. В Поликлиника № 1 ѝ е поставена диагноза възпаление на матката и е предписано лечение в дневен стационар. Тя е получила различни медикаменти и антибиотици. Само месец по-късно, когато менструацията ѝ не се е възстановила, лекарите от клиниката са направили още един ултразвук, който е показал, че в нея се развива здраво бебе на повече от три месеца.

Раждането

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През ноември 2023 г. Валентина ражда син с тегло 3,85 килограма и височина 52 сантиметра. През септември 2024 г. детето навършва 10 месеца. През цялото това време жената съди лекари в три болници в Ростов. Тя иска 3 милиона рубли обезщетение от тях. Съдът установява, че всички лекари са допуснали грешки по време на прегледа на пациентката и че екипът в Спешната болница е извършила неуспешен аборт. Съдът осъжда болниците да платят на Валентина 240 000 рубли. Валентина не е съгласна с размера на обезщетението и обжалва решението пред Ростовския окръжен съд. Второинстанционният съд почти удвоява размера на обезщетението на 470 000 рубли. Валентина Пархоменко обаче все още е доволна от тази сума.

Щетите

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Според нейния адвокат, специалист по медицинско право Алексей Пешков, съдът не е взел предвид напълно преживяванията на ищцата по време и след раждането, тъй като тя не е била наясно със здравето на бебето си след лечение с антибиотици по време на бременност. Ростовчанката настоява за обезщетение от 3 милиона рубли. Жената живее в апартамент под наем и отглежда сама три деца: на 10 месеца, 7 години и 8 години. Според адвоката на Пархоменко "размерите на присъдените обезщетения не съответстват на съществените недостатъци в предоставените медицински грижи, предвид високото ниво на физически и психически страдания, претърпени от ищцата" 

Валентина Пархоменко споделя пред donnews.ru, че въпреки всичко, което е преживяла по време на бременността си, е родила прекрасен син и много го обича. Често го разхожда, когато води по-големите си деца на училище. Смята обаче, че детето леко изостава в развитието си – трудно му е да седи и да пълзи.

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Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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