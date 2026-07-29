Черна Гора прие важен закон за жените

Черногорският парламент прие закон, който предоставя на жените право на платен отпуск по време на болезнена менструация. Сега служителките ще могат да ползват до два дни отпуск на месец, ако силната болка е свързана с потвърдено гинекологично заболяване. За да упражни това право, жената трябва да се подложи на гинекологичен преглед и да получи медицинско свидетелство. Сертификатът трябва да се подновява ежегодно и да се представя на работодателя.

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Условия

Законът се прилага само за здравноосигурени жени, диагностицирани с вторична дисменорея - болезнена менструация, причинена от състояния като ендометриоза, маточни миоми, синдром на поликистозните яйчници, възпалителни заболявания или ендометриални полипи. Авторите на инициативата заявиха, че новият закон трябва да помогне на жените, които редовно се сблъскват със сериозни здравословни проблеми, да намали предразсъдъците на работното място и да улесни съчетаването на професионалната работа със здравеопазването.

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Добрите примери

През 2023 г. подобен закон беше приет в Испания. Платен болничен отпуск беше въведен и за жени с тежки менструални спазми, при условие че имат медицинско свидетелство. Подобни правила са в сила и в Португалия. От април 2025 г. жените с ендометриоза или аденомиоза могат да ползват до три платени дни отпуск на месец, при условие че състоянието им е потвърдено от лекар. Това отсъствие от работа не засяга заплатата или трудовите им права.

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