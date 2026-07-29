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Заплаха за бомба затвори пристанището в Констанца

29 юли 2026, 14:19 часа 216 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заплаха за бомба затвори пристанището в Констанца

Пристанището в Констанца, Румъния, беше временно затворено в сряда, 29 юли, след заплаха за бомба, според съобщения на местните медии. След получаване на заплахата властите са започнали спешна операция в близост до вход № 1 на пристанището в Констанца. Районът е бил евакуиран като предпазна мярка, докато специализирани екипи за обезвреждане на бомби са започнали да извършват проверки за сигурност.

Заплаха с изкуствен интелект

Пристанищният трафик е бил преустановен, включително морските операции, съобщиха местните медии. На корабите е било забранено да влизат или да напускат пристанището до второ нареждане. Префектът на окръг Констанца Адриан Пикоиу заяви, че около 11:30 ч. властите са получили спешно обаждане на номер 112, съдържащо съобщение, генерирано от изкуствен интелект, в което се твърди, че в близост до пътническия терминал, кей 0, са поставени няколко бомби.

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Въпреки че властите не са потвърдили наличието на взривни устройства, първоначалните съобщения сочат, че в пристанището е бил открит подозрителен багаж. Като предпазна мярка властите са спрели всяко движение на кораби и са наредили на служителите да евакуират сградите в пристанището до издаването на по-нататъшни инструкции. Разследването продължава, а властите все още не са потвърдили дали заплахата е реална, пише "Romania Journal".

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Румъния Пристанище Сигнал за бомба Констанца
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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