Идва дъжд в тези градове. Времето утре - 17 октомври 2025 г.

На 17 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра - от сняг, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България - умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 13° и 18°, в София – около 13°, показва прогнозата за времето.

Седмична прогноза за времето от 13до 19 октомври 2025 г.

Дъжд в планините



В планините облачността ще се увеличава и вплътнява. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.

Силно вълнение на морето

По Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла или намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock