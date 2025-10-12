Войната в Украйна:

Седмична прогноза за времето от 13 до 19 октомври 2025 г.

В първия ден от новата сдмица  вятърът постепенно ще отслабне, към сряда-четвъртък ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде от слаб до умерен. В понеделник, 13 октомври, ще бъде все още предимно слънчево, с разкъсана висока облачност, показва прогнозата за времето. Във вторник облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната и планините - предимно значителна, на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

В сряда и четвъртък на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток, после от изток. В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее, сутринта ще е по-хладно. Впоследствие отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд.

Вятърът ще се обърне от юг-югоизток и дневните температури слабо и за кратко ще се повишат. През почивните дни ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са по-високи, дневните, с ориентирането на вятъра от северозапад в събота, ще се понижат.

