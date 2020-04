Иван Гешев сравни проблем в съдебната система с коронавируса

В сигнала и в приложения към него одитен доклад са посочени данни за констатирани "множество уязвимости с високо ниво на риск за сигурността на системата, голяма част от които може да доведат до" при разпределението на съдебни дела. Установено е още, че "". Прегледът и анализът за наличие и управление на логове е констатирал съмнителна дейност от страна на конкретни IP адреси, чрез които са правени опити за компрометиране на системата. "Обобщеното заключение на експертите във връзка с проведения одит е, че системата е написана без фокус върху нейната сигурност и откритите уязвимости представляват сериозен риск за данните, които се обработват чрез системата", посочват в сигнала си до главния прокурор членовете на ВСС. В него се твърди още, че одитиращата фирма не е получила пълен достъп до сървъра на системата, в това число и пълен достъп до защитната стена, което е необходимо, за да се установи кой и кога е имал нерегламентиран достъп до системата. Тя работи от 5 години и е дело на фирма "Смарт Системс 2010". "Това дали е била пробита, ще каже с категоричност назначената в хода на досъдебното производство компютърно-техническа експертиза. Защото на възложения IT одит на определена фирма е представен частичен достъп до централизираната система. Точно това наложи колеги от Съдийската колегия на ВСС и един представител на Прокурорската колегия да сигнализират прокуратурата. В резултат на това беше образувано досъдебно производство в СГП. Но това, което прочетох от доклада на одитиращата фирма, се констатира и потвърди изцяло. Това означава, че все едно ние не сме имали система за случайно разпределение на делата в продължение на 5 години. По същество - все едно не сме имали правосъдие. Това може да бъде сравнено като коронавирус в съдебната система", обяви пред Нова телевизия Иван Гешев. Според главния прокурор. "Един човек с лаптоп в Разград може да разпредели, което и да е дело и в който й да е съд. Да манипулира данни по какъвто иска начин, да трие данни и да не остават следи. Да отбелязва, че определени съдии са в отпуск. Аз искрено се надявам слуховете, които циркулират от около 10 000 евро за разпределяне на дело на конкретен магистрат, да се окажат неверни. Въпреки че като чета този IT одит, съм потресен", посочи държавен обвинител номер 1.Главният прокурор смята, че причините за проблема трябва да се търсят в предишни членове на Висшия съдебен съвет и предишното ръководство на Министерството на правосъдието. "Защо хора, които говорят за конституционна реформа, за съдебна реформа, за справедливост, за истина и за какво ли още не, като г-н Калпакчиев и като г-н Христо Иванов са натискали без обществена поръчка определена фирма да създаде тази система. Защо тази система е функционирала без техническа експертиза за нейната сигурност в продължение на 4-5 години? Без IT одит! Защо тази фирма – незнайно защо, осъществява дейност, не иска пари за поддържането на тази система. По същество – безвъзмездно е поддържала системата”, попита Гешев."Интересно ми е защо г-н Лозан Панов и присъдружните му дами от ВСС, доколкото чета протоколите през 2019 г., са се хвърляли като Матросов на амбразурата срещу това да се извърши техническа експертиза на тази система за случайно разпределение на делата", запита още главният прокурор. "Прокуратурата ще бъде безкомпромисна в установяването на всички обстоятелства по случая, без значение на опитите за натиск, които ще последват след предприетите вече действия по разследване. В случая на карта е подложено доверието на цялото българско обществото в една от трите власти у нас, а именно съдебната", заяви в изявление пред медиите говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя допълни, че досъдебното производство е взето на специален надзор от Върховната касационна прокуратура.За хода на досъдебното производство ще бъде информирана и Европейската комисия, тъй като това се е случвало в продължение на 5 години, докато България е била под мониторинг