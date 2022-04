Как да превърнем седмичния шопинг в удоволствие?

Времето навън ни радва с все повече слънчеви лъчи. Излизаме от офиса и усещаме свежия аромат на пролет. И някъде там между желанието да прекараме няколко часа в нищоправене преди да се завърнем към домашните задължения, се сещаме, че трябва задължително да посетим магазина, защото иначе вечерята ще си остане мираж.

Разбира се всяка умна домакиня или пък домакин, нека не изключваме господата от тази картина, веднага ще съобразят, че най-разумно е да напазаруват всичко наведнъж, бързо, лесно и удобно. Планът е ясен, но пък често изпълнението ни убягва, напрегнати от ежедневните грижи. Затова сме ви подготвили пет ценни съвета, за да вкараме нещата в ред и да можете без каквото и да е усилие да отметнете това задължение, вместо с недоволство.

Правилото на планирания успех

Разбира се, ако попаднете в магазина, без да сте планирали какво ще включва менюто за вечерта или за следващите няколко дни, разнообразието от продукти, ще ви обърка. Решението е да сте предварително подготвени. Примерно - да си отворите мобилното приложение на Lidl - Lidl Plus, още докато отивате към магазина. Там, освен, че ще видите какви оферти има в електронната брошура на магазина и ще си изберете точните за вашето домакинство вкусотии, можете и да си активирате всички налични купони, които то ви дава и така да видите всичко, което ще спестите, още преди да сте влезли да пазарувате.

Оставете магазинът да ви води

В по-големите вериги, каквато е и Lidl, има предварително планирана подредба, която помага на човек да открие лесно всичко, което търси. И тъй като всеки един продукт за дома, който може да ви потрябва е там, всичко което трябва да направите е да минете внимателно през всички алеи и спокойно да подберете продуктите, които вече сте си набелязали. Този подход е стратегия, която спестява ценно време и ни дава възможност да си набавим всичко необходимо, без да губим излишни минути в обикаляне, търсене, надничане под и над рафтове.

Господарят на касата

Всички знаем, че минаването на каса в час пик може да е предизвикателно. Но ето един много хитър съвет, който ще спести време. Дори опашката да ви се струва по-дълга, ако хората имат малко продукти в кошницата, то те със сигурност ще бъдат обслужени много по-бързо от останалите и така вашият ред ще дойде … ами неусетно. Особено, ако сте проверили най-добрите часове за пазаруване в избрания от вас магазин.

Награда след шопинга

И тъй като си говорим за плащането на каса, този април Lidl Plus ни носи интересни предложения в познатата игра Купон+ в приложението. Всеки един шопинг, при който сте маркирали своя Lidl Plus, ви приближава към различни атрактивни отстъпки и намаления на избрани продукти. Представете си, че вече трети ден през седмицата сте пазарували в Lidl и предварително сте маркирали приложението Lidl Plus на касата, може да се окаже, че сте достигнали първото ниво, или сумата от сумата от 70 лв., което означава само едно - можете да се зарадвате с вкусен пудинг Milbona, например, и то само за 1 стотинка. Какво по-сладко от това?

На това се казва шопингът да ти е на плюс.