Камен Калев отказа награда от Мариан Бачев: Протест срещу управлението на държавата

Режисьорът Камен Калев отказа най-престижната награда на Министерство на културата - "Златен век", която се връчва в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември. Калев бе сред отличените със "Златен век" – печат на Цар Симеон Велики – сребърен и грамота. В списъка на МК е посочено, че той е изтъкнат български филмов режисьор, носител на множество национални и международни отличия за късометражни и пълнометражни игрални филми; публиката го харесва заради умението му чрез филмите си да отразява житейските драми на деня с професионализъм, модерен подход и изтънчен художествен вкус. Тази година чества 50-годишен юбилей.

Мотивите за отказа на Камен Калев

Камен Калев, снимка: Getty Images

В декларация режисьорът, известен с филмите "Източни пиеси", "Островът", "С лице надолу", "Февруари", заявява: "Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни".

Източник: "Сега"

Пред изданието "Сега" Калев уточни, че причина за решението му не са конкретно личността на министър Мариан Бачев и събитията около него от последните дни.

Без Калев, днес МК връчи престижните си отличия на общо 35 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност, съобщава БГНЕС.