Незаконен договор за 100-200 лв. на театралната школа на министъра на културата: Кметът на "Изгрев" извади документи

В театралната школа, която проверихме, всичко е наред с децата. Това заяви кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, визирайки скандала с ареста на д-р Станимир Хасърджиев и последвали разкрития, в случая засягащи министъра на културата Мариан Бачев. Школата на министъра обаче се помещава незаконно в сградата на читалище "Николай Хайтов" от 10 години, каза районният кмет и извади документи. Договорът ѝ е за съвместна дейност – само че трябва да има протокол от настоятелството на читалището, че председателят може да сключи договор. Такъв протокол няма, договорът е подписан от тогавашния председател на читалището проф. Арсенова, твърди Георгиев пред bTV и добави: "Административно това е пропуск, иначе много можем да спекулираме".

И още обяснения – първо договорът е за 1 година, от 2015 година, а през 2018 година има анекс, след като е имало просрочие. Школата плаща 100 лева на читалището – няма да задълбаваме какви са таксите за включване в школата. 2018-а вече таксата, плащана от школата на читалището, е 200 лева, твърди Георгиев. Според него, договорът е незаконен.

Същевременно Георгиев напомни, че читалищата по закон имат право на самоуправление. И още – не прекратявам договора, защото настоятелството трябва да реши, то е информирано и ще се събере. Освен това, кметът на "Изгрев" призна, че няма как подписалата договора школа да знае, че няма решение на настоятелството за мандат към председателя на читалището да сключи договор.

Няма да се извинява на министъра

На министъра няма да се извинявам, защото никъде не съм го обидил. Защо да се обижда от проверка, попита Георгиев. Той разкри, че адвокат му се обадил и му дал срок от 3 дни да се извини на Мариан Бачев. Не знам какво съм говорил, като съм говорил само за проверката. Днес изтече срокът да се извиня, предполагам ще ми бъде заведено дело, заяви кметът на "Изгрев". И добави, че стои въпросът колко е морален случаят, след като Мариан Бачев е хем министър на културата, отговарящ за читалищата, хем и школата-наемател е негова. Д-р Георгиев постави и въпроса какво пише в Търговския регистър за школата и собствеността на Бачев.

За финал кметът изрази надежда, че и стигащата до "Изгрев" криза с боклука ще бъде бързо решена.

Припомняме, че д-р Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и френският легионер Симеон Дряновски бяха арестувани и обвинени в принудително задържане на 20-годишен мъж, дрогиране и упражняване на насилие върху него, случило се в столичния квартал "Дианабад" преди около месец.

Пред съдебната зала д-р Хасърджиев, който е бивш председател на Националната пациентска организация, заяви, че е невинен и не е докосвал въпросния мъж, като ще докаже това. Михайлидис пък разказа пред медиите доста подробно за случилото се и реално потвърди всичко, без частта за насилственото задържане на 20-годишния мъж.

След разкриването на случая от Националната пациентска организация заявиха, че д-р Хасържиев от години има проблеми и заради него сметката на организацията е занулена. От Театър "София" официално отстраниха Росен Белов от трупата си, а от Съюза на артистите в България заявиха, че отдавна са оттеглили доверието си от министър Мариан Бачев и сигнализираха за намеси на председателя на ИТН - Тошко Йорданов, в културната политика на България.

Кметът на район "Изгрев" разпореди проверка на театралната школа, в която преподава Росен Белов, която се оказа собственост на министъра на културата. Той на свой ред заяви, че Белов не е негов съдружник, а е на граждански договор към школата.

