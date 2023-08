МВнР: България съчувства на пострадалите от бедствието на Хаваите

Министерството изразява своята солидарност и към смелите души, които се борят да укротят пламъците.

"Десетки човешки животи бяха загубени в горските пожари, разкъсващи хавайския остров Мауи. Цели общности са в опасност с хиляди хора, напускащи домовете си в райони, подложени на евакуация", пише още външното ни министерство. ОЩЕ: Горски пожар на Хаваите взе жертви (ВИДЕО)

Heartfelt sympathies and solidarity go out to everyone suffering through the devastation and the brave souls fighting to tame the blaze.