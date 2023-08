Увеличават се жертвите на горските пожари на Хаваите (ВИДЕА)

ОЩЕ: Горски пожар на Хаваите взе жертви (ВИДЕО)



Губернаторът на Хаваите Джош Грийн заяви по-рано, че щатът "не е имал инцидент с толкова много жертви от много години". "Разрушени са 1700 сгради, а 80% от историческия град Лахайна са изчезнали", каза Грийн.

Президентът на САЩ Джо Байдън издаде "декларация за голямо бедствие" за горските пожари на хавайския остров, която освобождава средства за възстановяване. Той вече поиска от Конгреса допълнителни 12 млрд. долара за борба с бедствията.

On August 7, a forest #fire broke out on the island of #Maui, #Hawaii, USA. Strong winds of up to 97 km/h, caused by #HurricaneDora, passing 800 km from Hawaii, contributed to the rapid spread of the fire. A state of emergency has been declared on the island.

