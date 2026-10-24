Най-важните новини за деня: 24 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 октомври 2026 г.

МЕСЕЦ НА НЕДОВОЛСТВОТО: ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ ЕВРОПА СЪЩАТА СЛЕД ОКТОМВРИ 2026 (ВИДЕА)

Октомври 2026 г. ще бъде вписан в историята с едни от най-мащабните протести, започнали във Франция от името на учениците. С напредването на дните те прераснаха в безредици с много разбити магазини, коктейли Молотов и сълзотворен газ. Но най-вече - тези протести се прехвърлиха и в други държави на Европа, в които младите също надигнаха глас. Гърция, Албания, Испания, Португалия, Италия - срещу какво недоволстват европейците и къде има още планирани предстоящи протести.

ЕВРОПА НЕ ИСКА ДА ЗАВИСИ ОТ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА САЩ: ЦЕНАТА ЗА НЕЙНИЯ STARLINK Е СОЛЕНА, НО СИ СТРУВА

Тези дни Украйна изпитва на свой гръб последствията от това, че SpaceX на Илон Мъск на практика е монополист по отношение на сателитния интернет. И последствията са изключително тежки, тъй като това отслабва отбраната й срещу агресора Русия. Става дума не само за значителни щети - ограниченията на скоростта, които Мъск наложи без предупреждение доведоха, например, до това, че украинските сили загубиха дронове на стойност около 1 милион долара, след като те просто паднаха - но и до загуба на човешки животи. Това е, което се случва, когато всичко е в ръцете на един монополист и зависиш от неговите капризи - за една нощ украинските дронове станаха неконтролируеми, а украинската армия бе сериозно затруднена да се отбранява. И това при положение, че Полша, например, е закупила и дарила на Украйна десетки терминала Starlink от началото на войната и покрива месечните такси на обща стойност дотук от десетки милиони евро. И не само тя.

АКО ТРЪМП РЕШИ ДА ПРЕКРАТИ РАЗУЗНАВАНЕТО ЗА УКРАЙНА, ЦРУ НЯМА ДА ГО СПРЕ

САЩ все още поне официално не са прекратили обмена на разузнавателна информация с Украйна, но ако президентът Доналд Тръмп го направи, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф няма да се намеси. Това пише The Atlantic, позовавайки се на запознати източници.

КЪРВАВА ХРОНИКА: ПОКАЗНИТЕ УБИЙСТВА, РАЗТЪРСИЛИ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ

През последните месеци страната бе разтърсена от поредица от показни убийства на добре познати фигури от бизнеса, спорта и обществения живот. От жестокия палеж в Банкя, през разстрела в Пловдив, до днешния атентат в столичния квартал „Павлово“ на Слави Бинев.

АРЕСТИ НА "ТРАКИЯ" СЛЕД УБИЙСТВОТО НА СЛАВИ БИНЕВ: ЗАДЪРЖАХА ТРИМА С ОРЪЖИЕ

Трима души са задържани като предполагаеми извършители на убийството на бизнесмена Слави Бинев. Те са били арестувани на магистрала „Тракия“. У тях е било намерено оръжие. "Получихме сигнал в 10:12 часа за простреляно лице в местността "Гърдова глава", като незабавно насочихме екипи с цел установяване на обстоятелствата около сигнала. Малко по-късно установихме, че на адреса са присъствали три лица, познати на простреляното лице, като имаме предварителна информация, че същите хора са били негови чести гости и по-конкретно в вчерашния ден. След кратка среща, проведена на адреса, свидетел заявява, че е чул изстрел, след което е забелязал трима човека, най-вероятно същите, които са дошли по-рано, са се оттеглили в неизвестна посока, като са се качили на лек автомобил "Лексус", това съобщи на брифинг и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

УБИХА БИЗНЕСМЕНА СЛАВИ БИНЕВ (ВИДЕО)

Известният бизнесмен Слави Бинев е убит. Той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", съобщи "24 часа". По информация на изданието става въпрос за битов скандал, а извършителите били задържани на магистрала "Тракия". На мястото е пълно с криминалисти, полицията раследва. Все още няма официална информация от полицията за тежкия криминален инцидент.

КОЙ ИСКА МИР И КОЙ - КАПИТУЛАЦИЯ: "ХУМАНИСТЪТ" ПУТИН ГОВОРИ ЗА ВОЕННА ПОБЕДА, МЪСК В РОЛЯТА НА НЕГОВ АГЕНТ, А ТРЪВП С НОВА НЕЛЕПА ИДЕЯ(ОБЗОР - ВИДЕО)

Малко след като американският пратеник Стив Уиткоф се срещна с Владимир Путин в Санкт Петербург и го нарече "голям хуманист", руският диктатор публично даде да се разбере, че Русия не може да бъде победена на бойното поле, така че по-добре да си приятел с нея. В изблик, с който демонстрира за пореден път, че не желае да сложи край на агресивната си война в Украйна, издирваният от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл заяви: "За всички стана очевидно, че е невъзможно Русия да бъде победена на бойното поле. Нанасянето на стратегическо поражение на Русия е нереалистично".