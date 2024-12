Нова атака срещу влогъра Любомир Жечев - изтрит му е каналът в YouTube

"Някой ми хакна YouTube канала през имейла на един от монтажистите, който беше Editor (имал е права за редактор на канала) и докато го махна са пуснали някакъв лайв. Преди малко получих съобщение, че каналът е изтрит. Here we go again". Това съобщи известният влогър Любомир Жечев в профила си във Facebook.

Жечев и трудният му живот в YouTube

Не за пръв път Жечев се сблъсква с трудности специално в платформата за видеосподеляне. Най-пресният пример е филмът му за "Исторически парк" - в този случай с хватка за авторски права филмът беше свален за известно време: Разобличаващ филм за "Исторически парк" беше свален от YouTube заради удар с авторски права

С харизматичния си стил, Жечев определено привлича публика и разказва увлекателно тънки детайли и подробности по важни обществени теми. Особено в последно време, той обърна внимание на доста сериозни въпроси, касаещи широки кръгове от обществото ни - от политически през социални проблеми: Блокираха страницата на Любомир Жечев, след като сравни двете ДПС-та с двете ЦСКА-та (ВИДЕО)