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От 22 до 31 градуса. Времето утре - 10 юни 2026 г.

09 юни 2026, 13:45 часа 263 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От 22 до 31 градуса. Времето утре - 10 юни 2026 г.

На 10 юни 2026 горещият ден ще бъде разхлаждан отслаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°, за София – около 30°,показва прогнозата за времето на НИМХ. В Пазарджик и Видин се очакват 31 градуса, а в Смолян максималната температура ще е 22 градуса. 

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Слънчево в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи. Главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

Намалена видимост

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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