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Тръмп за Иран: Сега е наш ред, ще ги ударим силно (ВИДЕО)

30 юли 2026, 1:32 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Тръмп за Иран: Сега е наш ред, ще ги ударим силно (ВИДЕО)

"Ще ги ударим много силно. Мога да кажа това, защото те почти нищо не могат да направят по отношение на това". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по повод Иран. Заканата му е по повод на снощните атаки от страна на Техеран срещу американски военни в Близкия изток. Днес стана ясно, че общо пет ракети са били изстреляни, като всичките са били свалени от противовъздушната отбрана. 

"Ще ги ударим много силно, защото сега е нашият ред да ги ударим. Те знаят, че идваме. Те ни молят да не го правим. Миналата нощ се опитаха да стрелят по нас с пет ракети. Прехванахме ги всички", похвали се той.

Тръмп обаче омаловажи атаките срещу американски танкер в Египет по-рано днес. "Беше различна група от тази, с която се занимаваме. Те вече са се извинили, но, знаете, трябва да ги цапнем малко", заяви той.

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Американският президент бе категоричен, че законопроектът на покойния вече Линдзи Греъм трябва да обхване и Иран. "Бих искал да видя мита срещу Иран. Линдзи искаше това", заяви той.

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Доналд Тръмп мита война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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