Тръмп за Иран: Сега е наш ред, ще ги ударим силно (ВИДЕО)

"Ще ги ударим много силно. Мога да кажа това, защото те почти нищо не могат да направят по отношение на това". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по повод Иран. Заканата му е по повод на снощните атаки от страна на Техеран срещу американски военни в Близкия изток. Днес стана ясно, че общо пет ракети са били изстреляни, като всичките са били свалени от противовъздушната отбрана.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
We are going to hit them very hard. I can say that because there is very little they can do about it. pic.twitter.com/QYcgzSGwHU
"Ще ги ударим много силно, защото сега е нашият ред да ги ударим. Те знаят, че идваме. Те ни молят да не го правим. Миналата нощ се опитаха да стрелят по нас с пет ракети. Прехванахме ги всички", похвали се той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
We are going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them.
They know it's coming. They are asking us not to do it.
They tried shooting at us with 5 rockets last night. We intercepted them all. pic.twitter.com/v0bj0UplG4
Тръмп обаче омаловажи атаките срещу американски танкер в Египет по-рано днес. "Беше различна група от тази, с която се занимаваме. Те вече са се извинили, но, знаете, трябва да ги цапнем малко", заяви той.
Trump on Iranian attacks:— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
It was a different group than the one we are dealing with.
They've already apologized, but, you know, we gotta smack them a little bit. pic.twitter.com/LAgNZnfAQN
Американският президент бе категоричен, че законопроектът на покойния вече Линдзи Греъм трябва да обхване и Иран. "Бих искал да видя мита срещу Иран. Линдзи искаше това", заяви той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
I'd like to see tariffs on Iran.
Lindsey wanted it. pic.twitter.com/zHpfm3s071