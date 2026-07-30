Украйна загуби изтребител F-16 на една от фронтовите линии, съобщиха Военновъздушните сили. „На 29 юли 2026 г. е загубена връзка с изтребител F-16 на украинските военновъздушни сили. Пилотът е бил на бойна мисия за прехващане на вражески въздушни цели на една от фронтовите линии. Според предварителните данни на борда на самолета е възникнала авария и пилотът е бил принуден да катапултира“, се казва в изявлението.

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Според тях пилотът в момента е напълно в безопасност, той е успешно евакуиран и откаран в медицинско заведение за преглед и поставяне на диагноза. „Експерти и правоохранителни органи работят на мястото на катастрофата. Няма данни за жертви или щети сред цивилното население. Причината за инцидента се установява“, добавиха от Въоръжените сили.

Украинските F-16 във войната

Наскоро председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Джон Даниел Кейн, заяви, че украински самолет F-16 е свалил руски изтребител за първи път. „Така че мисля, че способността им да изградят многопластова защита се е увеличила значително през последните няколко години“, добави той по време на изслушване в сенатска комисия.

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