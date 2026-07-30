"България иска да ги купи от нас": Полша отново потвърди за интерес от страната ни към самолетите МиГ-29

Преговорите между Киев и Варшава относно трансфера на полските изтребители МиГ-29 са напреднали „преди повече от месец“, обяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по радио RMF FM, цитиран от wp.pl. Според него, след дълъг период на застой в преговорите, украинската страна е изпратила писмо до Варшава, с което е потвърдила интереса си към самолетите.

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„Ситуацията се промени: след тези трудни моменти и остри изявления от наша страна, получихме писмо от украинската страна, в което се казваше, че все още са заинтересовани. Казахме: тогава ни представете конкретни предложения от ваша страна. И те идват“, каза Косиняк-Камиш.

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Потенциалното прехвърляне на допълнителни МиГ-29 на фронта се обсъжда от декември 2025 г., но преговорите стигнаха до задънена улица през юни. Според полската страна украинците са имали опасения относно техническото състояние на самолетите и също така са се отдръпнали от предишни споразумения заради технологията за дронове, която е трябвало да бъде доставена на Полша в замяна.

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Освен това, ръководителят на полското Министерство на отбраната потвърди, че Украйна вече не е единствената страна, която се интересува от тези изтребители. „България иска да ги купи от нас. Добре е, че се появи такава оферта. Това не е чак толкова безнадеждна технология, ако България иска да я придобие, за да защити въздушното си пространство. Получихме доказателства, че това е технология, за която се конкурират и други държави, така че очевидно е важна и за Украйна“, добави министърът.

МиГ-29 за Украйна – какво е известно

Анализатори на Defense Express преди това критикуваха твърденията на Варшава за „доброто състояние“ на самолетите МиГ-29. По-конкретно, те посочиха, че интересът на България към тези самолети е ограничен до резервни части за съществуващия ѝ флот, а не до закупуване на цели самолети. Експертите отбелязаха също, че продължителните преговори между Киев и Варшава са по-вероятно доказателство за лошото техническо състояние на самолетите, отколкото за обратното, тъй като тяхното възстановяване изисква значителни ресурси и време.

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Украинската страна настоя за основен ремонт на машините, докато полската страна отказа да финансира тази работа самостоятелно. Отбелязва се, че това повдига въпроса за осъществимостта на модернизацията на тези самолети. По-конкретно, тези 14 МиГ-29 (11 от които са едноместни бойни самолети, а три са двуместни без борден радар) вече са претърпели ограничена модернизация в Полша между 2011 и 2014 г.

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