Русия спуска на вода атомна подводница, способна да носи 40 ракети "Калибър"

Атомната подводница К-563 „Уляновск“ от клас „Ясен-М“ проект 885М беше спусната на вода в Северодвинск, съобщава Defense Express. Анализаторите обаче отбелязват, че е твърде рано руснаците да се радват, тъй като това е само междинен етап. „Уляновск“ ще бъде завършена, докато е на вода, и едва тогава ще започнат изпитания – последната стъпка преди влизането ѝ във флота.

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Заложена на 28 юли 2017 г., подводницата беше спусната на вода точно 9 години по-късно, на същия ден. Подводниците от серията „Ясен-М“ са известни като едни от най-тежко въоръжените в руския подводен флот. Те са способни да носят 40 крилати ракети „Калибър“ (осем пускови установки, всяка с по пет ракети). Като алтернатива, те могат да носят 32 хиперзвукови ракети „Циркон“ или противокорабни ракети „Оникс“ (четири ракети на пускова установка). Освен това, според съобщенията, подводницата носи 10 торпедни тръби с калибър 533 мм и резерв от 30 торпеда. Размерите ѝ са 139 метра дължина и водоизместимост 13 800 тона с екипаж от 90 души.

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Що се отнася до техническите спецификации, анализаторите отбелязват автономност на плаване от приблизително 100 дни, максимална дълбочина на гмуркане от 600 метра и скорост под вода до 31 възела – приблизително 57 км/ч. Подводницата се задвижва от електродвигател с мощност 50 000 конски сили, захранван от ядрен реактор с мощност 200 мегавата.

Колко такива подводници има Русия?

„В момента Руската федерация разполага с четири атомни подводници проект 885М „Ясен-М“ и още една проект 885 „Ясень“. Още две подводници „Ясень-М“ вече са спуснати на вода (включително К-563 „Уляновск“), но все още не са въведени в експлоатация. Освен това три подводници „Ясень-М“ вече са заложени и са в процес на изграждане, а друга е планирана за залагане на кила. Общо Руската федерация планира да има 11 подводници „Ясень“ и „Ясень-М“, от които седем вече са в експлоатация или са спуснати на вода“, заключава Defense Express.

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Наблюдателите също така смятат, че плановете на Кремъл за изграждане на тези подводници биха могли да се разширят с течение на времето, тъй като „Ясен-М“ се разглежда като заместител на всички остарели съветски подводници, които все още са на въоръжение в Руската федерация.

Руски подводници вече атакуваха Украйна

Припомняме, че през март тази година подводницата К-561 „Казань“ проект 885/885М „Ясень/Ясень-М“ изстреля свръхзвукова ракета „Оникс“ от подводно положение по морска цел на разстояние до 300 км. „Казань“ беше въведена в руска експлоатация през 2021 г. и е една от най-новите ядрени подводници на окупаторите.