От -3 до 13 градуса. Времето утре - 2 декември 2025 г.

01 декември 2025, 12:24 часа 419 прочитания 0 коментара
На 2 декември 2025 г. минималните температури ще бъдат минус 1° и 4°, в София – около 0°. Утре над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Най-студено ще бъде в Смолян - минимална температура от -3°, а най-топло през деня в Ямбол, където се очаква максимална температура от 13°.

Седмична прогноза за времето за 1-7 декември 2025 г.

Топло и в планините

Над планините също ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Слънчево над морето

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

