Седмична прогноза за времето за 1-7 декември 2025 г.

30 ноември 2025, 17:30 часа 307 прочитания 0 коментара
Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, а от вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност. В понеделник вятърът ще е северозападен, сутринта все още до умерен, през деня постепенно ще отслабва, във вторник в много райони и ще стихне; в средата на седмицата ще е югоизточен, предимно слаб, в Източна България временно до умерен, прогнозата за времето на НИМХ.

Средата на седмицата

Сутрин в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, по-дълго ще се задържа по поречието на Дунав в средата на седмицата. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°. През нощта срещу петък облачността бързо ще се увеличи и вплътни, а от югозапад ще започнат валежи от дъжд. През деня ще бъде предимно облачно, на места с валежи. Вятърът от изток ще се усили; ще остане топло за периода.

Почивните дни

В събота в източната половина от страната вятърът ще се ориентира от североизток и ще нахлува относително по-студен въздух. Ще се задържи предимно облачно, на места с валежи. В неделя над цялата страна ще бъде облачно с валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 1 и 8 градуса, а максималните между 6 и 12 градуса.

Източник: Meteo.bg

Карта: НИМХ

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
