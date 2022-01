Пламна парламентът на ЮАР

Според ръководителят на пожарната и спасителната служба на града, службите за спешна помощ са получили сигнал за пожара в 05:00 ч. местно време. В момента на мястото на инцидента има няколко пожарни екипа, които се опитват да овладеят пожара.

Парламентарният комплекс в Кейптаун се състои от няколко сгради - стара сграда от 19-ти век и нови постройки от 20-те и 80-те години на миналия век, в които се помещава долната камара на парламента.

BREAKING: A major fire has broken out in South Africa's Parliament in Cape Town, where firefighters have been battling the blaze this morning.



