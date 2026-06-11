Преди уикенд бягството: Фалшиви квартири и измамни резервации оставят туристи без почивка

Любителите на набиращите все по-голяма популярност кратки пътувания, както и на удължените уикенди през лятото да бъдат внимателни за два типа измами при резервации през интернет. Едната е свързана с обяви за места за настаняване, които изобщо не съществуват. Другата – с продажбата на нощувки в хотели, къщи за гости и апартаменти, които съществуват, но собствениците им не знаят за публикуваните обяви за отдаването им под наем. За това предупреждават от "Ние, потребителите" и посочват, че при реализирането на тези измами туристите често остават не само без настаняване, но и без възможност да получат възстановяване на заплатените от тях суми.

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За какво да внимаваме?

Бъдете внимателни с оферти в социални мрежи или платформи за безплатни обяви, особено ако липсва достатъчно информация за мястото за настаняване. Не разчитайте сляпо и на специализирани туристически платформи, там също могат да се появят некоректни обяви. Преди да резервирате, проверете дали мястото има реално онлайн присъствие – собствен сайт, профил в картографски услуги, снимки от посетители и отзиви от различни източници. Свържете се директно с него преди плащане – кратък разговор може да ви помогне да установите дали информацията в обявата отговаря на действителността.

Габриела Руменова призовава към повече предпазливост, ако се настоява за спешно предплащане по лична банкова сметка или по начин, който затруднява проследяването на превода.

Ако пристигнете на указания адрес и не намерите място за настаняване, проверете дали сте на точното място и опитайте да се свържете по телефона. В случай че сте резервирали през платформа, влезте в профила си и се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Важно е да не анулирате сами резервацията чрез бутона „Отказ“ или „Анулиране“, тъй като това може да затрудни възстановяването на средствата ви или получаването на обезщетение.

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При съмнения за измама уведомете незабавно органите на реда и предоставете цялата налична информация за случая.

При втората схема измамниците използват снимки и информация на реално съществуващи хотели, къщи за гости или апартаменти. Тези места могат да бъдат намерени на картата, има снимки и възможност за реална връзка с тях. Проблемът е, че обявата е публикувана без знанието на собствениците.

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"След като получат плащането, измамниците изчезват, а когато туристът пристигне на място, разбира, че за него никога не е правена резервация", разказва Руменова.

За да намалите риска от подобни измами, когато е възможно, резервирайте директно през официалния сайт на мястото за настаняване или чрез добре познати и утвърдени платформи. Ако използвате посредник, проверете дали информацията в обявата съвпада с тази на официалния сайт на хотела или къщата за гости. Свържете се директно със собственика и да поискате потвърждение, че резервацията действително е отразена в неговата система.