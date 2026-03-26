26 март 2026, 12:16 часа
Обясниха кога може да поскъпне вече купена екскурзия

Туроператорите имат право да увеличат цената на вече продаден туристически пакет заради поскъпването на горивото и да поискат допълнително заплащане от клиентите си, но само ако в договора за пътуването изрично е предвидена такава възможност. Това разясняват от онлайн платформата "Ние, потребителите" в контекста на ситуацията с повишаването на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток и създаващите се предпоставки за възникването на потребителски казуси.

ОЩЕ: Цените на горивата в България продължават да се повишават

От там уточняват, че за да е законна клаузата за повишаване на цената на туристическия пакет заради по-скъпото гориво, задължително трябва да има и реципрочна – право на потребителя на намаление при поевтиняване на горивото след сключването на договора до началото на пътуването.

Освен това, туроператорът е длъжен да посочи начина на изчисляване на промяната на цената на туристическия пакет.

В случай че увеличението на цената надхвърля 8% от общата цена на туристическия пакет, право на туриста по закон е да избере между това да приеме предложената промяна или да прекрати договора, без да заплаща такси и неустойки. Туроператорът следва да включи такава клауза в договора за организираното пътуване, както и при настъпването на промяна в цената на пакета да уведоми клиентите си.

На свой ред, в разумен срок туристът следва да информира туристическата агенция за своето решение. Сроковете и редът за тези процедури следва да са посочени в конкретния договор за туристическото пътуване, затова е важно потребителите да се запознават подробно с всеки документ преди да го подпишат.

ОЩЕ: Активираха помощта от 20 евро заради цените на горивата

Ако туристът избере да прекрати договора за туристическия пакет, може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предложи такъв. В противен случай за туроператора възниква задължението да възстанови на клиента си всички плащания, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

Виолета Иванова Отговорен редактор
