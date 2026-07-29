Алкохол и футбол: Ръст на домашното насилие във Великобритания по време на Световното по футбол

По време на Световното първенство по футбол през 2026 г. във Великобритания, съобщенията за домашно насилие са се увеличили рязко. Според полицията, по време на турнира са регистрирани 384 такива инцидента, което представлява приблизително 17% от всички инциденти. По информация на британските правоохранителни органи съобщиха, че 93% от тези инциденти са се случили в дните на мачовете на Англия.

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Основен фактор

Това е вторият най-висок процент след Евро 2020, което се проведе през 2021 г. поради пандемията. Полицията смята, че консумацията на алкохол е основен фактор за този скок. Онлайн престъпленията от омраза са друг проблем. Полицията е получила приблизително 750 сигнала, свързани с мачове на Англия, и вече е започнала разследвания на 293 от тях.

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Британската полиция възнамерява да използва тези открития в подготовката за Европейското първенство през 2028 г., което ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Правоохранителните органи планират да се съсредоточат върху условията за продажбата на алкохол по време на мачове и мерките за предотвратяване на домашното насилие.

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Данни

Проучване на университета в Ланкастър установи, че инцидентите с домашно насилие се увеличават по време на мачове на Англия: с 26% при победи или равенства и с 38% при загуби.

Националният съвет на началниците на полицията публикува и данни, показващи, че по време на Евро 2024 полицията е получила над 300 сигнала за домашно насилие, при които жертвите са смятали, че поведението на извършителя е свързано с футбола.

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„По време на големи футболни турнири, като тазгодишното Световно първенство по футбол за мъже, е вероятно да видите заглавия за увеличен брой съобщения за домашно насилие“, предупреди Ели Бът, ръководител на комуникациите в Refuge, цитирана от The Guardian. „Но независимо дали един отбор печели, завършва наравно или губи, футболът не причинява насилие – извършителите са тези, които го извършват.“

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