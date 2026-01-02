Прогноза за времето - 3 януари 2026 г. (събота)

В събота на повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Също така в третия ден от новата година се очаква температурите да продължат да се повишават.

Температурите

Минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минимална температура - около 1°, максимална - около 11°.

Времето в планините

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около минус 0°.

Времето на морето

Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Денят нараства

Слънцето в София изгрява в 7.57 ч. и залязва в 17.05 ч. Продължителност на деня: 9.08 ч. Луната в София залязва в 8.16 ч. и изгрява в 16.57 ч. Фаза на Луната: пълнолуние.

