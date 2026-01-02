Идва топлият въздух: Прогнозата на проф. Георги Рачев

Още днес над България ще нахлуе топъл въздух. По обедно време ще бъде перфектно да се излезе навън. Вече се усеща едно леко затопляне. В момента не е чак толкова студено, колкото беше преди няколко часа. Това каза проф. Георги Рачев в сутрешния блок на бТВ. Той прогнозира, че днес температурите ще бъдат положителни, утре ще е топло, а в неделя още по-топло, като по думите му за сняг не може още да се говори, защото температурите ще бъдат положителни.

Това няма да продължи дълго

От думите на професора се разбра, че това хубаво време няма да продължи дълго, защото идва циклонът "Ана".

"С циклонът "Ана" ще нахлуе студен въздух над Европа", обясни проф. Рачев.

Това обаче дава надежда за сняг, като по думите му снежинки може да очакваме по Йордановден, 6 януари. "И, живот и здраве, около Ивановден“, каза климатологът.

Съвети към хората

Проф. Рачев посъветва в планините да се ходи с добро облекло, като не пропусна и шофьорите и им каза да са внимателни, когато преминават през планинските проходи.

Вятърът на връх Тодорка ще бъде над 100 км/ч. Снежната покривка ще е компрометирана. На Боровец вятърът също ще е силен. По-съществени валежи се очакват във вторник. ОЩЕ: Прогноза за времето - 2 януари 2026 г. (петък)