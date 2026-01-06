Прогнозата на Ивановден: Времето утре - 7 януари 2026 г.

На 7 януари 2026 г. Ивановден, минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 5°. По-ниски ще останат температурите в северозападните райони от страната. През деня ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони от страната. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Максималните температури

Максималните ще са предимно между 10° и 15°, по-ниски в Северозападна България, където ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове ще има валежи от дъжд. Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock