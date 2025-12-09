Психолог: При политиците има нарцисизъм и самовлюбеност, търсят своята доза във властта, която е опиум

Психологът д-р Пламен Димитров коментира контрапротестите в страната, които по-рано президентът Румен Радев определи като „манифестация“. „Много неща искат, защото едно и също поведение - да отидеш на площада, има много мотивации при различните хора. Някои са силно ангажирани с това, което правят по идеологически и други причини. Да кажем – ето, стопанската идея „грижа за общината и ние сме удовлетворени от това, което прави властта за нашите общности“. От друга страна - омразата не е фактор реално. Липсата на любов и сътрудничество е фактор“, посочи той.

„Ние винаги се страхуваме от липсата на това, което властта заменя. Усещането за солидарност, съвместна грижа и отговорно съвместно действие. Така че много неща стоят зад контрапротеста и протеста – оригиналния“, коментира психологът. “От психологическа гледна точка хората явно имат нужда от това да получат обществена подкрепа и да изразят възражение за начина, по който се управлява държавата. В този смисъл протестите и контрапротестите са и проява на електорален фитнес“, заяви Пламен Димитров.

По думите му при политиците има нарцисизъм и самовлюбеност и те търсят своята доза, която властта им дава, защото властта е опиум. „Трудно се дава и се отказваш от нея, защото имаш абстинентни преживявания“, посочи психологът. По думите му не сме се разцепели само на две - структурите са много повече.

