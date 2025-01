След трагедията в Турция: Засилени проверки за пожарна безопасност у нас

Започват нови, засилени проверки за пожарна безопасност на туристически обекти на територията на цялата страна. За това се договориха министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на туризма Мирослав Боршош. Проверките са с превантивна насоченост, а повод за работната среща стана трагичният инцидент в ски хотел в Северозападна Турция. В "Гранд Картал Хотел" в Болу загинаха 76 души. Там бяха отседнали 234 души, а пожарът отне на екипите 12 часа, преди да бъде потушен.

Югоизточната ни съседка обяви траур. Започнало е разследване на инцидента и има противоречиви данни за това дали хотелът е отговарял на стандартите за безопасност. Арестувани са девет души, включително собственикът.

Още: Ден на траур в Турция след пожара в хотел в ски курорт

Целта на българските министри сега ще бъде да подпомогнат бизнеса в обезпечаването на сигурността и спокойствието на туристите.

Erdogan did not hold back tears at the funeral



According to Erdogan, he was friends with the family of Zehra Gültekin. She, her husband, three children and three other relatives died in the fire.



On January 21, 2025 that in the ski resort Kartalkaya in Turkey there was a fire… pic.twitter.com/EPRbMNtcRz