Любопитно:

В изоставена сграда край Дунав: Намериха стар снаряд

30 януари 2026, 16:07 часа 323 прочитания 0 коментара
В изоставена сграда край Дунав: Намериха стар снаряд

Специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски“ унищожи 150 мм силно корозирал артилерийски снаряд без взривател. Това съобщиха от Министерство на отбраната.

Още: Откриха корозирал танков снаряд, чакат сапьори

Боеприпасът е намерен на 29 януари в изоставена сграда до река Дунав в Русе. Същият ден е задействано формированието за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси от НВУ в състав от шестима военнослужещи.

Снарядът е иззет и транспортиран до учебен полигон „Беляковец“, където днес, 30 януари, е унищожен при спазване на всички мерки за безопасност. Формированието действа под ръководството на подполковник д-р Красимир Моллов.

Още: Унищожиха танковия снаряд, открит в свищовско село

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Снаряд военни обезвреждане невзривен боеприпас
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес