За последен път в левове: Изплащат пенсиите и коледните добавки

Изплащането на последните пенсии в левове ще започне днес (5 декември) и ще продължи до 19 декември. Успоредно с тях ще бъдат платени и коледните добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 000 души.

Преводите на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември тази година дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид на което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината, обясняват от НОИ.

В България, според данните на НОИ, които са към 30 юни 2025 г., има 2 056 378 пенсионери.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).