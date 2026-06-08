Затънал в калта: Пожарникари измъкнаха кемпер с германски туристи

Екип на пожарната служба в Кърджали е оказал помощ на закъсали германски туристи с кемпер в гориста местност в землището на село Долище. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Туристите са издирени след подаден сигнал на 6 юни, в 20:00 часа. За БТА от пресцентъра коментираха, че най-вероятно навигацията е отвела семейството до черния кален път, където са закъсали.

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При пристигане на пожарникарите, хората са отказали да бъдат евакуирани и да оставят кемпера си. С помощта и на местни жители, автомобилът е изваден от мястото, където е бил заседнал и семейството е придружено от пожарната до село Калоянци, където да пренощуват.

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