Наводнени улици, закъсали коли и паднали дървета в Русе. Общо 114,8 л/кв. м дъжд са отчетени в крайдунавския град за последното денонощие - от 8:15 часа вчера до 8:15 часа тази сутрин. Средномесечната норма е 57 л/кв. метър, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град. За последните 24 часа тя е превишена двойно. "Има множество сигнали за наводнени пътни участъци, закъсали автомобили и паднали дървета и клони", съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Директорът на противопожарната служба в Русе комисар Светослав Войчев каза, че всички екипи на противопожарната служба са на терен.

Наводнени пътни участъци има по международния булевард "България", който отвежда трафика от и към Дунав мост, в района на Университетската болница "Медика", край Свободна зона, както и на други места в града.

Изтеглят коли от наводнените участъци

Снимка БГНЕС

Има и закъсали автомобили, които екипите изтеглят, работи се по отводняване на проблемните участъци. Войчев призова шофьорите да не надценяват възможностите на превозните си средства. По думите му към момента няма сигнали за пострадали хора.

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов каза за БТА, че има паднали дървета върху автомобили в града, както и върху заведение за хранене. Екипи на общинските дружества работят в проблемните участъци.

Войчев обясни, че извън град Русе обстановката в областта е спокойна. Не са постъпвали сигнали заради лошото време.

Според сайта на НИМХ за днес в област Русе е обявен червен код за значителни по количество валежи.