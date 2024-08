Алкарас прегази канадец и чака Ноле на олимпийски финал в Париж 2024 (ВИДЕО)

Карлос Алкарас чака Новак Джокович на финала на Олимпийските игри в Париж. Испанецът размаза канадеца Феликс Оже-Алиасим с 2:0 (6:1, 6:1) за едва 76 минути. По-късно през деня Ноле ще се изправи срещу Лоренцо Музети в полуфинален двубой.

Вторият в схемата Алкарас записа 12 печеливши удара срещу само пет за съперника, а освен това допусна и с десет непредизвикани грешки по-малко. При триумф във френската столица Карлос ще направи дубъл това лято на кортовете на "Ролан Гарос", след като през юни взе титлата от Откритото първенство на Франция. За Оже-Алиасим остава утехата, че ще играе в мача за третото място срещу загубилия от Джокович и Музети.

