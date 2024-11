Даниил Медведев заглуши шума от хейтърите с разгромна победа на Финалите на ATP (ВИДЕО)

Руският тенисист Даниил Медведев постигна убедителна победа над Алекс де Минор с 6-2, 6-4 във втория си мач от Финалите на ATP в Торино. След като отстъпи на Тейлър Фриц в първия двубоя, сега Медведев показа реакция и "блокира шума" на критиците си - с играта си, а и с жест на корта.

Медведев, който е носител на отличието от 2020-а, показа съвсем друго лице от мача с Фриц, като не даде нито една точка за пробив на Де Минор. Той реализира 24 уинъра, докато австралиецът успя да направи само 10. След приключване на срещата Даниил запуши ушите си и написа на камера: "Блокирай шума".

"След последния мач бях твърде уморен психически, за да се боря по начина, по който съм свикнал да го правя. Така че влязох в днешния двубой с настройката да ударя няколко топки, дори и с мисъл за следващата година. Какво ще проработи днес и какво не. Нещата се получиха, така че съм доволен", коментира Медведев.

По-късно днес ще се изиграе и срещата между Тейлър Фриц и Яник Синер. Иначе в последните дни се появиха призиви Даниил Медведев да отстъпи мястото си на Григор Димитров, който е първа резерва на турнира.

