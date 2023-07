Джокович и Синер отстраниха руснаци, за да си уредят 1/2-финал на Уимбълдън (ВИДЕО)

И Джокович, и Синер загубиха по един сет. Ноле се наложи над Рубльов след обрат с 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 за 2 часа и 51 минути игра. Синер пък победи 92-ия Сафиулин с 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 за 2 часа и 14 минути. Джокович и Синер се очаква да спорят за място на финала в петък.

Roger Federer - 429

Serena Williams - 423

NOVAK DJOKOVIC - 400 🆕



Djokovic defeats Rublev 4-6 6-1 6-4 6-3 in his 400th Grand Slam Appearance - only the third player in HISTORY to do so!

#Wimbledon | @Wimbledon



pic.twitter.com/AMjHOGdw1y