Художник на корта: Гениалният удар на Григор, с който накара Руне да го аплодира (ВИДЕО)

В много разигравания обаче Гришо успя за пореден път да покаже и своята магия. Във втората част българинът изпълни феноменален минаващ удар с подсечен бекхенд, който падна на линията. Изпълнението бе толкова впечатляващо, че получи аплодисментите и на Руне.

В официалния Туитър акаунт на Уимбълдън публикуваха видео от красивото изпълнение на Гришо и написаха: "Художник в действие. Гениален ход от Григор Димитров". Публиката на корта също остана очарована, като всички зрители се вдигнаха на крака.

Освен красиви изпълнения, Григор направи и някои болезнени удари на Уимбълдън, уцелвайки съперник право в слабините (ВИДЕО)

An artist at work 🖌️



A stroke of genius from @GrigorDimitrov ✨#Wimbledon pic.twitter.com/U0Fpr7jwfz