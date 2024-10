Григор Димитров оцеля в Париж след невероятен обрат (ВИДЕО)

Тенис звездата на България Григор Димитров успя да победи аржентинеца Томас Ечевери с 6-7(9), 6-3, 7-5 на старта на участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Финалистът от 2023 година, който е поставен под номер 8 в схемата на турнира, се класира за третия кръг, където ще премери сили с 60-ия в света французин Артур Риндеркнех.

Двубоят започна с продължителен гейм на сервиса на Григор, който трябваше да спасява брейкбол. Българинът се справи, а след това в четвъртия гейм също се добра до точка за пробив, но не се възползва. В петия гейм Гришо трябваше да отразява два брейкбола, за да спечели подаването си и да поведе с 3-2.

Последваха няколко бързи сервис гейма, в които Димитров и Ечевери не успяха да се пробият, за да се стигне до тайбрек. Там Гришо стартира добре, правейки минипробив за 2:0, но Ечевери обърна развоя с два минибрейка за 3:5 в своя полза. Впоследствие аржентинецът стигна до три сетбола, но Гришо се справи.

Дойде ред и на Григор да се добере до сетбол - при 9:8, но Ечевери успя да отрази възможността. Аржентинецът се добра до четвърти сетбол, при който дочака грешка на Гришо, за да спечели тайбрека с 11:9 точки. Така аржентинецът спря серията на Димитров от осем поредни спечелени тайбрека.

1 hour 12 minutes later, Etcheverry clinches the first set 7/6 🍿#RolexParisMasters pic.twitter.com/1zpYN8zoF2