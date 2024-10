Григор Димитров потрепери срещу машина за асове, но продължи напред в Стокхолм (ВИДЕО)

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров положи доста усилия, за да победи Кентен Алис с 2:0 (7:6(1), 6:3) в двубой от втория кръг на турнира ATP 250 в Стокхолм. Хасковлията, който отрази три сетбола в първата част, си осигури мач на четвъртфиналите от надпреварата срещу 317-ия в света Доминик Стрикер.

Френският противник на Гришо завърши сблъсъка с цели 19 аса срещу 8 за нашия представител. Най-добрият ни тенисист имаше труден първи сет, но във втория категорично бе по-добрият на корта.

Срещата стартира равностойно, а двамата взимаха без особени затруднения своите сервис геймове. При изоставане 2:1 обаче Димитров се пропука и допусна пробив. Той веднага се съвзе и отговори, печелейки подаването на съперника. Балансът на силите се изравни, а Гришо дори не съумя да материализира две точки за брейк при 3:3.

В десетия гейм на първия сет хасковлията положи много усилия, за да отрази три сетпойнта и остане в играта. Стигна се до тайбрек, в който Григор Димитров показа, че е далеч по-класният състезател и даде само точка на противника си.

Втората част също вървеше гейм за гейм. Впечатление правеше страхотният сервис на Алис, който почти през целия двубой имаше два пъти повече асове от българина, а при 3:3 вече беше записал цели 18. Григор Димитров обаче играеше със самочувствие. Той пропусна няколко шанса за брейк, но при петия не прости и поведе с 5:3. На свой сервис хасковлията затвори срещата за крайното 2:0 (7:6(1), 6:3).

