Григор Димитров замени Рафа Надал на „Лейвър Къп“

Първата ракета на България Григор Димитров ще замени Рафаел Надал в тазгодишното издание на турнира „Лейвър Къп“. Новината бе съобщена официално от организаторите. Надпреварата ще се проведе между 20 и 22 септември в столицата на Германия – Берлин.

Както е известно, Рафаел Надал се оттегли от участие в „Лейвър Къп“, тъй като се възстановява от контузия. Поради тази причина носителят на 22 титли от Големия шлем пропусна и US Open. За последно испанската звезда бе на корта на Олимпийските игри в Париж.

