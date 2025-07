Григор не успя да сдържи сълзите си след травмата, която го извади от Уимбълдън (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров не успя да сдържи сълзите си, след като трябваше да се откаже по време на мача си с Яник Синер от 1/4-финалната фаза на Уимбълдън. Както е известно, хасковлията бе на крачка от това да победи световния №1, след като водеше с 2:0 сета, а в третата част резултатът бе 2:2 гейма. Именно тогава, при свой сервис, Гришо получи травма в гърдите, която не му позволи да продължи мача.

Веднага след като Димитров получи контузията, той поиска медицински таймаут. Това обаче не помогна и той се прибра в съблекалните. Малко след това Григор излезе на корта облян в сълзи. Българският тенисист обяви, че се отказва, след което отиде да поздрави Яник Синер. Направи впечатление, че когато хасковлията тръгна да стисне ръката на съдията на стола, той трябваше да я поддържа с лявата си ръка, тъй като не можеше да вдигне дясната.

Heartbreaking😢



While leading 6-3 7-5 2-2 against Jannik Sinner, Grigor Dimitrov, firing an ace, injured his right pectoral and had to retire, in tears...



It's the 5th Grand Slam retirement in a row for the cursed Bulgarian, a "record" (Open era).pic.twitter.com/ic1ocFBIP6