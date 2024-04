Григор си спомни за победата над Джокович: Исках да спечеля малко пари и да се преместя в друг хотел (ВИДЕО)

"Спомням си този мач. Пристигнах по-рано в Мадрид и отседнах в някакъв изключително съмнителен хотел. И тогава, когато разбрах, че ще трябва да играя с Новак, си помислих: "Добре, ще видим. Дойде времето", каза Григор Димитров, цитиран от Tennis TV.

ОЩЕ: Дадоха нищожни шансове на Григор Димитров да спечели титлата в Мадрид

"Исках да победя, за да мога да спечеля малко пари и да се преместя в друг хотел. Да, така го помня. Харесва ми да вдигам собственото си ниво в такива ситуации, особено в мачовете с Новак", каза още Григор за победата над Новак, която идва след два драматични тайбрека (ВИДЕО).

Към днешна дата Григор има 13 мача срещу Джокович, като 12 от тях е загубил. За последно те играха на финала на Мастърс турнира в Париж в края на миналата година. Сега Ноле не участва в Мадрид и не може да се изправи на пътя на Григор, чийто жребий не е никак лек.

The story of @GrigorDimitrov's breakthrough victory over Djokovic at the Madrid Open in 2013 📖 pic.twitter.com/eaqeFpHbPK