Гришо пак събра погледите: Светкавично бърз и фамозно техничен (ВИДЕО)

Нашият представител демонстрира невероятна бързина, перфектна защита и хирургическа точност, за да спечели точка във втория гейм на мача. При 15:0 и свой сервис италианецът разхождаше Гришо по корта. Синер си извоюва водеща позиция и излезе към мрежата, за което бе наказан от Димитров.

ОЩЕ: Изненада на Ролан Гарос! Задминаха Гришо в ранглистата, но кошмар на българина отпадна (ВИДЕО)

№10 в ранглистата на ATP не само достигна до стоп волето на съперника си с впечатляващ спринт, но с изтънчен и неспасяем удар по диагонала завърши разиграването. Яник Синер остана безпомощен в тази ситуация. ГЛЕДАЙТЕ ГРИГОР ДИМИТРОВ-ЯНИК СИНЕР НА ЖИВО (подробности четете в линка).

Grigor Dimitrov hits an unbelievable shot against Jannik Sinner at Roland Garros



Lightning fast court coverage.



Sneaky little angled flick shot to win the point.



Pure entertainment.



pic.twitter.com/tQwtvTVyS9