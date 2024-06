Изненада на Ролан Гарос! Задминаха Гришо в ранглистата, но кошмар на българина отпадна (ВИДЕО)

Спрямо актуалните резултати от Откритото първенство на Франция хасковлията се намира на деветата позиция в класирането. Гришо може да се изправи срещу Де Минор чак на финала на турнира от Големия шлем. От друга страна, нашият представител трябва да бъде радостен, тъй като има отрицателна статистика срещу отпадналия Медведев (3 победи срещу 7 за руснака).

ОЩЕ: Мисията (не)възможна: Какво стои на пътя на Григор Димитров към титлата на Ролан Гарос?

За Алекс де Минор това е първо класиране на четвъртфинал от Ролан Гарос в кариерата му. Той стана първият австралийски тенисист, достигнал тази фаза на надпреварата в Париж, от Лейтън Хюит през 2004 година насам. Следващият противник на австралиецът ще бъде победителят от двубоя между германеца Александър Зверев и датчанина Холгер Руне.

ОЩЕ: Григор: Цялата ми ръка бе в кръв, но си казах, че ще хвана всяка една топка (ВИДЕО)

HE HAS DONE IT 🙌



Alex de Minaur has secured a spot in his first Roland-Garros quarter-final after defeating Daniil Medvedev 4-6 6-2 6-1 6-3 💪#RolandGarros pic.twitter.com/USVa1PHV8r