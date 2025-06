История, история, история... Паметна победа за Новак Джокович на "Ролан Гарос"

Живата тенис легенда Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на "Ролан Гарос". Сърбинът надви британеца Камерън Нори с 3:0 (6:2, 6:3, 6:2) за своята победа №100 в мач на „Ролан Гарос“, за да се присъедини към Рафаел Надал по това постижение. Джокера стана и най-възрастният мъж, достигнал до този етап на Откритото първенство на Франция от Ищван Гуляш през 1971 година насам.

Решителното представяне на Ноле гарантира, че той ще стане едва вторият човек, спечелил стотния си двубой на парижкия турнир от Големия шлем след отказването на Надал (112), което го държи на пътя към рекордната 25-а титла от Големия шлем на мястото, където спечели олимпийското си злато миналата година.

Novak Djokovic becomes the oldest man to reach the Roland Garros Quarterfinals since Istvan Gulyas in 1971. More history. 🇷🇸 pic.twitter.com/GpJ1SemvmH

Това също така направи „Ролан Гарос“ най-успешният турнир от Големия шлем за Джокович по отношение на победите в мачове, подобрявайки 99-те победи, които той има на Откритото първенство на Австралия, въпреки че 38-годишният сърбин е вдигал трофея зашеметяващи 10 пъти в Мелбърн Парк.

„Това е число, което е много добро и хубаво, но 101-вата победа е още по-добра. Турнирът не е приключил за мен и се чувствам много добре, доволен съм, че пиша история тук. Надявам се, че след два дни ще има още една победа“, каза Джокович пред публиката на френски.

„Чувствам се добре, имам много очаквания от играта си. Всеки ден играя по-добре... 12 изиграни сета и 12 спечелени сета. Всичко е позитивно и солидно в момента“, добави бившият номер 1.

ОЩЕ: Млад българин подчини съперник, който е с 200 места по-напред, а после завоюва титла

Novak Djokovic is 38 years of age.



The next oldest player left in the Roland Garros draw is 28.



Just a reminder how fortunate we are to witness such greatness.



He deserves all the respect in the world. 🫡🐐 pic.twitter.com/0bzBSu9VgB