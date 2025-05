Изненадите на "Ролан Гарос" продължават! Фамозни обрати пратиха топ тенисисти у дома

Световният номер 9 Алекс Де Минор и №19 в ранглистата на ATP Якуб Меншик отпаднаха във втория кръг на "Ролан Гарос". Австралиецът загуби в пет сета от казахстанеца Александър Бублик 2:3 (6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6). Чехът отстъпи пред тръгналия от квалификациите португалец Енрике Роча - 2:3 (6:2, 6:1, 4:6, 3:6, 3:6) за 3 часа и 10 минути игра. Бублик и Роча ще играят един срещу друг в третия кръг на турнира от Големия шлем.

Alexander Bublik hits a BETWEEN THE LEGS shot against Alex de Minaur at Roland Garros. 🤯🤯🤯🤯



Followed up with a perfectly timed backhand down the line winner.



One of the only players on the planet who could do this.



Ultimate showman. 🪄



pic.twitter.com/rH4b4DhEk0