Извънземният магьосник Григор Димитров смаза №2 в света Карлос Алкарас! (ВИДЕО)

Гришо влезе трудно в срещата. На свой сервис гейм той изостана три пъти в резултата, като дори отрази точка за пробив. Все пак хасковлията показа характер и поведе с 1:0. Това го стимулира да демонстрира безспорната си класа и с прекрасни удари да стигне до 15:40 във втория гейм. Григор Димитров се възползва от втората възможност за брейк - 2:0.

Backhand returns don't come much better than that 🔥@MiamiOpen | #MiamiOpen | @GrigorDimitrov pic.twitter.com/GFatSOE67P

— ATP Tour (@atptour) March 28, 2024

Гришо измъкна труден гейм, а после пропусна да пробие

Последваха нови тежки моменти за българина. Той се измъкна успешно при три ситуации, в които Алкарас можеше да пробие. Въпреки колебливия си първи сервис Гришо спечели подаването си за 8 минути игра и направи 3:0. Испанецът отвърна с бързи три точки, но фантастичният Димитров не остана длъжен. Нашият състезател не просто изравни, а дори пропусна два шанса за 4:0. Световният номер 2 се посъвзе и записа "1" до името си на таблото след радващи окото разигравания.

Лесни сервис геймове и още един пробив, Гришо поведе!

Равностойното съперничество и красивият тенис не спираха в Маями. Стигна се и до ново 40-40, ала хасковлията гледа по-уверено към победата в първия сет - 4:1. Карлос Алкарас намали пасива си до 4:2 след гейм на нула. Григор Димитров не остана длъжен и лесно поведе с 5:2. Най-добрият ни тенисист извади на показ част от богатия си арсенал и остави испанеца без отговор - 6:2 и сет за Гришо!

Втори сет

Българинът използва импулса и психологическото надмощие - гейм на нула. Той продължаваше да не се отклонява от агресивния си стил, но противникът не остана длъжен и изравни - 1:1. Тенденцията за бързи взети подавания не спря. Със солиден сервис и пълна концентрация Димитров излезе напред с 2:1.

Григор Димитров проби след невероятен ретур

В четвъртия гейм Карлос Алкарас се пречупи. Двойна грешка и лошо изпълнена къса топка докараха резултата до 40:15 в полза на Гришо. В този момент хасковлията блесна с нов зашеметяващ ретур и проби за 3:1. Чрез четири безответни точки представителят ни затвърди брейка.

Алкарас превключи на шеста, обратно в играта е

Българинът просто нямаше спирка. Неговият атлетизъм и перфектно пласирани удари радваха зрителите по трибуните. Испанецът обаче се измъкна и запази шансовете си в мача. Той доказа защо е номер 2 в ранглистата на ATP, превключи на шеста скорост и с много агресивна игра върна брейка "на нула". Впоследствие изравни за 4:4. 32-годишният Григор Димитров спря серията на Алкарас и поведе с 5:4.

Гейм, сет, мач: Гришо ON FIRE!

В десетия гейм Гришо твореше! Емблематичният му в този двубой ретур и догонването на наглед невъзможни топки, гарнирани с колебливата игра на противника, значеха само едно. Пробив, гейм, сет и мач за най-добрия тенисист на България!

Преди двубоя Димитров - Алкарас

Григор Димитров достигна до първия в кариерата си 1/4-финал в Маями, след като победи последователно чилиеца Алехандро Табило, германеца Яник Ханфман и поляка Хуберт Хуркач. И докато мачът с Ханфман продължи едва 46 минути, в другите две срещи Гришо се нуждаеше от трудни обрати.

Карлос Алкарас, който преди дни спечели първия Мастърс турнир за годината в Индиън Уелс, е безгрешен до момента в Маями. Той постигна три двусетови победи над Роберто Карбайес Баена, Гаел Монфис и Лоренцо Музети. Испанецът е номер 1 в основната схема на турнира и фаворит за титлата в Маями.

Григор Димитров има една победа в четири мача срещу Алкарас, но тя дойде при последната им среща - на Мастърс турнира в Шанхай, когато Гришо обърна Карлос. Това е и единственият им мач на твърда настилка на открито (имат мач на "хард", но на закрито). Преди срещата Димитров и Алкарас се изказаха ласкаво един за друг.