Казахстанецът, който пренаписа историята, ще трябва да стори "невъзможното" на "Ролан Гарос"

Световният номер 62 Александър Бублик пише история на "Ролан Гарос"! Казахстанецът надви още един тенисист от топ 10, като този път се наложи над номер 5 Джак Дрейпър с обрат 3:1 (5:7 6:3 6:2 6:4) за 2 часа и 35 минути игрово време. Така в спор за място на 1/2-финалите Бублик ще премери сили с настоящия първенец в ранглистата на ATP Яник Синер, който се намира в много добра форма.

С успеха си над Дрейпър Александър Бублик за пръв път си осигури участие на 1/4-финали на турнир от Големия шлем. Нещо повече - той се превърна в първия представител на Казахстан, който достига до този етап на надпревара от Големия шлем на сингъл.

Smile if you’ve both made history for Kazakhstan. Elena Rybakina - first woman representing Kazakhstan to win a Grand Slam singles title. Alexander Bublik - first man representing Kazakhstan to reach a Grand Slam singles quarterfinal. These two. 🥹 🇰🇿🩵🇰🇿 pic.twitter.com/Oc6lqY2srT

"Знаете ли, вярвам, че има специални мачове в живота. Като този за титлата в Хале, който спечелих, или на двойки на "Ролан Гарос", който загубих. Понякога имаш само един шанс. Ако бях допуснал пробив във втория сет, щях да загубя вероятно в три сета. Дори нямаше да се боря", признава тенисистът номер 62 в света, който беше 17-и в ранглистата преди време.

Припомняме ви, че във втората си среща във Франция Александър Бублик се наложи драматично над световния номер 9 Алекс де Минор. След двата си гръмки успеха казахстанецът ще трябва да играе срещу кошмарния противник за всеки тенисист Яник Синер.

Bublik’s reaction after beating Draper at Roland Garros is the most beautiful thing you’ll see all week



Clay smeared across his face



Tears in his eyes



Eyes that show all the doubts he’s ever had & all the courage he needed to overcome them



Chills 🇰🇿🥹

pic.twitter.com/3sTbIKOzsY