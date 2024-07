Краят на една приказка: Анди Мъри се сбогува с Уимбълдън

Може би това не беше желаният край на великия Анди Мъри на Уимбълдън, но усещането беше такова. 37-годишният тенисист се сбогува емоционално, след като с брат му Джейми бяха победени в първия кръг на двойки мъже.

Мъри, смятан за един от най-големите спортисти на страната си за всички времена, се завърна на мястото, където спечели двете си титли от Уимбълдън едва две седмици след операция на гърба. Тази контузия, една от многото, които измъчват шотландеца през последните години от забележителната му кариера, не позволи на Мъри да се появи за последен път на сингъл преди да се оттегли.

Но нямаше как да му попречи да излезе още веднъж на "свещената" трева на Уимбълдън и изглеждаше подходящо братята от Дънблейн да си партнират на двойки за първи път в турнир от Големия шлем. Те се изправиха срещу австралийския дует Ринки Хиджиката и Джон Пиърс, а свирепият състезателен дух на Мъри все още гореше ярко, когато светлината на Централния корт угасна.

В публиката бяха съпругата на Мъри Ким, най-големите му дъщери София и Иди, майка му Джуди и баща му Уилям. Те всички се опасяваха от внезапния край на последния му Уимбълдън, 19 години след първия, когато той се спря, хващайки се за гърба, след няколко гейма. Въпреки това Мъри продължи и показа някои проблясъци на най-добрата си игра, с която стана първият британец от 77 години насам, спечелил Уимбълдън през 2013 г.

Хиджиката и Пиърс спечелиха със 7-6(6) и 6-4, и въпреки че Мъри все още трябва да играе на смесени двойки със сънародничката си Ема Радукану, това се оказа подходящ момент за отбелязване на края на кариерата на бившия номер едно в света.

На корта излезе Сю Баркър, доайенът на спортните водещи на BBC, а бившите шампиони Новак Джокович, Мартина Навратилова, Кончита Мартинес и Джон Макенроу се присъединиха към тълпата британски играчи. На видеоекран беше пуснат монтаж на най-интересните моменти от кариерата на Мъри, а Джокович, Роджър Федерер и Рафа Надал - тримата велики играчи, с които Мъри се е изправял многократно през кариерата си - отдадоха почит.

