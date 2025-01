Полуфиналист на Australian Open избухна срещу неуважителни прояви към играчите (ВИДЕО)

Полуфиналистът на Откритото първенство на Австралия Бен Шелтън отправи критики към интервюиращите на корта за проява на "неуважение" към играчите. Американецът, който в сряда отстрани италианеца Лоренцо Сонего и си осигури първи 1/2-финал в Големия шлем в кариерата, не остана доволен от изказвания на журналисти - не само към него, но и към други тенисисти в тура, визирайки и казуса с Новак Джокович.

След победата си над Сонего американският тенисист остана на корта за традиционното интервю с победителя, а там той разговаря с бившия австралийски тенисист Джон Фицджералд. Австралиецът предположи, че никой няма да подкрепя Шелтън на полуфинала, защото съперникът му все още не бе потвърден, но трябваше да е някой измежду Яник Синер и местния любимец Алекс де Минор. По-късно Синер победи Де Минор и си уреди мач с Шелтън.

На корта Шелтън се изсмя на коментара и заяви, че феновете на домакините могат да го освиркват или да „хвърлят неща по главата му“. На пресконференцията след мача обаче той не скри, че е почувствал неуважение. "Тази седмица бях малко шокиран от начина, по който интервюиращите се отнасят към играчите", каза Шелтън пред репортери.

"И не става въпрос само за човека, който се подиграваше на Новак Джокович. Не беше само това събитие. Забелязал съм го при различни хора, не само при себе си", каза още Шелтън. И добави, че е имало неуважителен коментар към него и след мача му с 38-годишния Гаел Монфис. "Имаше коментари от сорта: "Хей, Монфис е достатъчно стар, за да бъде твой баща. Може би той е твоят баща", каза Шелтън.

"Или пък днес на корта: "Хей, Бен, как се чувстваш, че независимо с кого играеш в следващия си мач, никой няма да вика за теб?". Искам да кажа, че може и да е вярно това, но не мисля, че коментарът е уважителен от човек, когото никога не съм срещал през живота си. Имам чувството, че има повече негативизъм и това трябва да се промени", завърши Шелтън.

Interesting end to Ben Shelton’s press conference.



Unprompted, he took a moment to tear into the quality of local broadcasting and specifically on-court interviewing at #AusOpen. pic.twitter.com/ig76VrKq2C